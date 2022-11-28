記者會主持人黃子佼（左）讚謝盈萱主持功力不俗。（聯合勸募提供）

影后謝盈萱結束第59屆金馬獎主持人任務後，28日首度現身出席公益活動，聊到掌金馬主持棒的壓力，她坦言開場的登台壓力最大，「因為開場最重要，跟舞台劇一樣，開高就會走高。」當她開場結束，下台後就立刻抱著工作人員爆哭，釋放壓力同時還不忘趕進度，「哭也不能哭太久，妝不能花，因為又要馬上換裝上台。」

至於唱跳的串場橋段，謝盈萱透露雖然當舞台劇演員多年，但這是她人生第二次唱跳演出，上次已是11年前的歌舞劇演出，算是突破心魔，自金馬頒獎典禮結束至今，自己仍在沉澱中，最大的感觸就是唱歌這事，彩排時還一度想「為何要一直搞自己」，稱近年不會再輕易嘗試唱跳演出，「感謝大家的信任，但也不要太信任，我自己都沒這麼相信我自己，大型典禮主持的挑戰先到這，我43歲滿足了。」

其實謝盈萱主持的表現多是好評，但近期不打算再接主持棒，當然唱歌也先緩緩，要回歸演員身分，像新科金馬影帝黃秋生有釋出邀約，希望兩人繼戲劇《四樓的天堂》後再度合作，她自虧說：「可能是他（黃秋生）認識的台灣演員不多吧！」

謝盈萱今年工作豐收，已嘗試各種挑戰，感情是否有進度？她苦笑說：「我是不介意（對象）隨時出現啦，不會等一個人、會一直往前，希望會遇到。」是否遇到適合的人就立刻閃婚？她說感情事方面，任何事情都有可能。