五月天「好好好想見到你」新加坡演唱會，劉若英擔任嘉賓。（相信音樂提供）

五月天等待2年終於見到新加坡4萬名歌迷。（相信音樂提供）

五月天等待2年終於見到新加坡4萬名歌迷。（相信音樂提供）

五月天石頭最近在戲劇發展不錯獲得好評。（相信音樂提供）

五月天瑪莎最近剛出版新書「昨天的孩子」。（相信音樂提供）

五月天3日在新加坡國家體育場舉辦「好好好想見到你」演唱會，首唱新曲〈你的神曲〉與拿螢光棒的4萬名歌迷大聲唱，也邀請剛在英、法舉辦二場「飛行日巡迴演唱會」的劉若英擔任嘉賓，五月天和劉若英各自完成歐美巡演後，在新加坡聚首，帶給歌迷們最溫暖的感動。

五月天一開場就帶領歌迷進入最熱情的「瘋狂世界」，從〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉等歌，到〈知足〉、〈倔強〉的大合唱，歌迷一如新加坡的氣溫一樣熱烈地回應五月天。五月天也十分思念歌迷，怪獸說：「真的久等了，謝謝新加坡朋友們一直等待五月天，雖然五月天嘴巴上沒有說，但五月天等新加坡這場也是等很久了，一直到站上舞台呢，才驚覺好久沒有在夏天開演唱會的感覺。」

為了彌補新加坡歌迷，五月天表示他們帶來了禮物，也就是邀請了特別嘉賓前來，此時劉若英從升降台升起，當她唱出新歌〈所有相愛的人啊〉的瞬間，現場被她的歌聲帶來一股幸福溫暖的氣息。看到滿場歌迷熱情回應，劉若英表示下午彩排時很緊張，現在看到這麼多人更緊張，並透露2001年第一次擔任五月天的演唱會嘉賓就是在新加坡，沒想到這樣的天時地利人和一等就是21年，因此她也表示想要多唱些歌送給歌迷，與五月天合作獻唱〈各自安好〉、〈後來〉。

結束完新加坡演唱會，五月天也將投入12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日，「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」桃園樂天棒球場的練團，珍惜這10年一刻的萬人再聚首。