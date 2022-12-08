Eason日前拍攝新歌MV。（EAS Music提供）

Eason日前拍攝新歌MV。（EAS Music提供）

Eason日前拍攝新歌MV。（EAS Music提供）

陳奕迅（Eason）新歌中〈人啊人〉MV，於9日香港演唱會前曝光，他在MV裡整個人被淋上黑漿（類似黑色液態黏土），還要和舞群們共舞，Eason說：「潑在我身上的像芝麻糊，再混合小朋友玩的『史萊姆』質感的東西，導演說是可以吃的，哈哈。因為一潑下來就沒了妝頭，所以這部分放到半夜才拍，潑了一共4、5次，只是覺得冷，還有覺得自己變了一條鱷魚，因為黑漿流入了眼睛，好像有一陣霧的樣子。像鱷魚眼睛灰灰的，但挺好玩，我看照片的效果很震撼。」

MV運用許多試驗性特技，開場安排白色山丘沙漠的荒無畫面，突進人的心臟世界，抽回來才讓觀眾猛然驚覺，剛剛那個荒無山丘是陳奕迅的裸體。導演陳健朗表示：「畫面是想表達一個人瀕死期間的經歷，部份研究表示，人死後仍可有時間回顧一下整個世界，所以我們大膽幻想，當你離開肉身成為另一種存在時，第三身看人生又是什麼？」

MV拍攝耗時近20小時，從早上9點拍到凌晨近3點才收工，單是吊鋼絲就吊了長達3個小時，Eason坦言有點頭暈腦沖血，笑言：「其實我都不知道在拍甚麼，他腦海中有很多不同的想法，很創新，所以我都交給他，他叫我做甚麼就做甚麼。」他表示吊鋼絲辛苦的地方，並非長時間吊在空中，「是因為我始終沒有受過訓練，核心肌群不夠力，很多動作都是靠核心肌群發力，所以我經常在半空中自己翻後空翻，hold不了很久。幸好今次武術指導，以前都在拍戲、演唱會有合作過，他們很好，不停教我應該怎樣做，最後都拍到導演滿意的鏡頭」。

對於演唱會開唱在即，Eason表示已排練一段日子，「我提早開始練舞，想多練一點，當作運動吧」 ；會不會嚴格閉關防止開唱前生病？他說：「也會啊，接近演唱會就少一點外出，看到大家那麼支持演唱會，票房很好，都會感到壓力，始終演唱會是一件大事，有時候我都會怕，怕自己不知道做得好不好。」他表示每當自己內心想到這些事情，冥冥中上天就會派人來鼓勵他，例如身邊朋友，或是走在街上時，就會有人走過來向他打招呼、給予熱情鼓勵，然後說「你的門票很難買啊！加油啊」，Eason感動表示：「真的很溫暖。謝謝大家，很多人疼我，我會加油做好每一場。」