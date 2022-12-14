女星朱芯儀在今年三月坦言她罹患乳癌，在經歷多次化療及標靶藥物治療，目前已抗癌成功，日前她在節目上透露，她先前有一陣子為了不想長粉刺，之後洗臉時都做了「深度清潔」，沒想到七天後全臉長滿疹子，就醫時發現竟是「臉上長蟲」。

日前朱芯儀在節目《醫師好辣》中分享，有一陣子因希望自己不要再長粉刺，之後在洗臉時，都先用卸妝液擦過，再拿卸妝膏及凝露清潔，最後以洗面乳收尾「我想一乾二淨！絕對不會有粉刺了！」，沒想到一周後，臉上開始冒出一顆顆小疹子，起初她以為是枕頭套不乾淨造成，但在更換後皮膚狀況非但沒好轉，反而持續長疹子及痘痘「很像毀容」。

然而，就醫時醫師看到後直言「就是蟎蟲」，當她向醫師說明她清潔過程時，醫師表示「妳其實到卸妝那一步就可以停了，基本上很多卸妝它都有順便清潔功能，妳不需要再用洗面乳」之後朱芯儀照醫師指示洗臉擦藥，果然就好了許多。

對此，節目中皮膚科醫師蔡逸姍也解釋，這種蟲稱為「蠕型蟎蟲（或是毛囊蟎蟲）」，牠都是藏在毛囊中，吃人類臉上的油維生「90%的人臉上都有這隻蟲，不要怕，牠是和人共生的蟎蟲，牠在你的臉上，牠這一輩子就是住在這裡，瘋狂交配、瘋狂吃你臉上的油」接著，她提醒，在人免疫力下降時「有可能一個毛囊就住了20隻這種蠕型蟎蟲，裡面塞爆了，當然就會產生發炎反應」，最後強調，不用特意洗臉除掉牠「這些蟲是洗不掉的」，重點是要提升自我免疫力。