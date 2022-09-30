一名女網友近日在臉書發文指稱，朋友的媽媽目前在早餐店工作，最近表示想轉換跑道去當洗碗工，卻遭女兒勸阻，表示自己可以拿錢給她，但千萬不要去洗碗，因為她覺得「洗碗很丟臉」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」標註「當洗碗工很丟臉嗎」發文表示，朋友的媽媽目前在早餐店工作，但近日她跟女兒說，如果不賣早餐的話就去洗碗好了，女兒一聽嚇了一跳，連忙表示會拿錢給媽媽，「請她媽不要去洗碗，因為洗碗很丟臉耶」。

貼文曝光後引發議，網友們紛紛留言痛批女兒的思想。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

貼文曝光後引發議，網友們紛紛留言痛批女兒的思想，「養這個女兒才丟臉吧！」、「不偷不搶都好」、「洗碗有什麼好丟臉，好吃懶做、眼高手低、騙吃騙喝的人才丟臉」、「丟臉？有這種想法的孩子才丟臉吧，白養了」、「洗碗工是很辛苦，不是丟臉！」、「靠雙手賺錢怎麼會丟臉」、「洗碗工一點都不丟臉，很多地方的洗碗工時薪都是最高的，還請不到人咧…」。