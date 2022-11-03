高雄市岡山區今（3）日清晨起天空出現「怪霧籠罩」，甚至有疑似塑膠味，引發居民關注，環保局持續追查是否有可疑汙染源。國民黨高雄市長候選人柯志恩昨到楠梓開講時提到，機車族對於空汙很有感，「騎車滿臉灰，回家先洗臉」。

柯志恩在臉書指出，楠梓是高雄少數人口成長的地方，是一個新興地區。但在人口成長的同時，卻有許多問題需要有魄力的市政府來解決，像是抬頭是空汙、低頭是爛路，河川汙水流，騎車滿臉灰。

柯志恩還提及，一到黃昏，美麗的夕陽都被空汙給遮住，「騎機車的，回到家第一件事都是洗臉，洗臉的毛布一看，都是黑的」。

柯志恩更指，楠梓後勁溪，若好好維護，美的不輸台灣任何一條河川，但今年7月，後勁溪就出現汙染事件，市府罰了300多萬，但這幾年下來，罰的還少嗎？市長震怒、環保局重罰，為何汙染事件還是不斷發生？

柯志恩強調，若她當市長，絕對會讓高雄從汙染之都變成環保之都，執法面不夠，「我不會震怒，我會運用科技執法，用更科學有效率的方式來監督業者；法律面不足，我會修訂更全面的環保自治法規，建立一套最嚴格的防範機制」。