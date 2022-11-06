國民黨高雄市長候選人柯志恩6日早上，在前高雄市副市長李四川以及高雄市議員參選人林義迪的陪同下，在旗美地區車隊掃街，獲得熱情鄉親加油打氣。柯志恩表示，當車隊掃街時、還有民眾拉下車窗比讚，讓人暖心。

柯志恩今(6日)在臉書粉專貼文表示，今天她和李四川陪同國民黨在大旗美地區唯一提名的議員候選人、高雄市議員林義迪，一起車隊掃街，向大旗美鄉親問好。車掃沿途，除了熱情鄉親為他們加油打氣、拉下車窗比讚，讓人暖心外，大旗美地區美不勝收的風景，更讓人心曠神怡。

柯志恩接著表示，她投入高雄市長選舉以來，多次走訪那瑪夏、茂林、桃源，還有前往甲仙、六龜、杉林、內門，以及今天的旗山、美濃。幾乎她到哪，林義迪就陪她走到哪，帶她認識原鄉、大旗美地區的美，帶她傾聽鄉親的心聲。

柯志恩指出，前陣子旗山蕉價暴跌，讓許多蕉農不只愁眉苦臉，心更淌血，林義迪第一時間就和她前往產地關心蕉農，並一同向市府、農委會為農民發聲。這就是林義迪的服務，沒有華麗的包裝，就是默默的做事、默默的服務。

柯志恩表示，請各位在地好朋友，務必多多支持2號林義迪，為做事的人加油，守護國民黨在大旗美的唯一一席。