高雄面對轉型S科技廊帶核心熱區，淨零碳排及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）浪潮下，「農地保全」是重要議題。國民黨候選人柯志恩12日在高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會上強調，要提供農民公糧收購價格、補助，以「高雄」為招牌協助行銷並強化出口，更要協助農村創生，讓年輕人回流。

國立中山大學教授郭坤瑞提問，高雄如何保存農、漁業產值高值化、保障所得，同時也讓碳匯成為經濟的一環？

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柯志恩認為，2021年4月國土規劃的區分當中，高雄區分了四個類別，農業大概都分布在美濃、永安、彌陀、大樹等。她很清楚，農業和第一級產業只佔了百分之7，跟第三級服務業等相比之下占比很小，但當然很重要。

柯志恩指出，烏俄戰爭也衝擊到地方農業，市府當然要提供公糧收購價格，這部分已經十幾年都沒有調整，是未來的市長必須跟農委會要求的。水稻收入、保險、禁用區，也要用大幅的補助來協助。

台灣和大陸關係不佳，市府勢必要提高跟他們協商的條件。針對出口東南亞和日本的農產品，要取得更多國際認證，才有利出口。未來會強調農產品的生加工，讓高雄成為首選，「高雄」是我們的招牌。

柯志恩表示，對農村來說，創生是很重要的。如何透過地方創生讓年輕人回來，政府能提供補助，讓年輕人帶動周邊和年老的這群人，創建青銀合力、農業精緻經濟、觀光等。農業的創生將是強化的重點。

青年應該要用高科技的方法，市府幫他們推銷，用更多科技智慧型、數位化的方式協助農產的提升，市府的角色就是要扮演平台來進行這些工作。