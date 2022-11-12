青年不再北漂，產官學都得率先做出改變。國民黨候選人柯志恩12日在高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會上表示，高雄擁有台積電和日月光，更有不少特色大學，市府應該居中橋接，讓學生提早和產業結合，創造就業良好的循環。

國立高雄科技大學校長楊慶煜認為，要把年輕人留在高雄，高雄的產業型態就要改變。談到青年議題，高雄如何讓畢業生在高雄就業？如何讓高雄的傳產升級，以及讓新興產業在高雄發展？此外，產業的發展會帶動城市改變，候選人認為大學要培養什麼人才，才能符合產業需求，市府又要扮演什麼角色來跟學校合作，共同培育人才？

「投資高雄年輕人才，就是投資高雄！」，柯志恩認為，高雄大專院校的科系多元，但是產業不多元，比如一家台積電，就沒辦法讓所有大學享用。

高雄很多的大學都具有地方的特色，例如樹德科大的電競系、中山大學的海洋相關科系。大學應該和產業彼此對接，就學的時候就做半導體學院，從課程進入，未來台積電、日月光等大廠都會想用高雄15個大專院校的人才。

市府也要想想，在學校、業者中間扮演什麼角色？高雄市府在這個對接的角色，市府的媒介點在哪裡？柯志恩認為要提出來。

柯志恩表示，高雄有130萬服務業的人口，但從產值來看，工業部門佔3兆，服務業人口佔25兆。人不一定能進入高科技，但是會進入各行各業，這個部分的對街才是未來市長的工作，政府不要僭越到本來產業學界就做得很好的連結。

柯志恩強調，市府要建立人才庫，媒合人才。實習和工讀的機會可以創造，傳統產業明年就會被要求碳稅，如果市府能先做碳教育中心，就可以讓大學裡面在稽核、金融、數據人才等等，前瞻性地培育人才。

科技部產業創新海外人才等等的培養，柯志恩也認為可進而做加值的平台，把海外的人才帶進來作為貢獻。希望企業多用學生，不只是做行政的，而是專業的發展。企業可以不用花太多力氣獵人才，而同時畢業後學生也可以留下來。