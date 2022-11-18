義守大學繼台積電、聯電、國巨、日月光、高雄萬豪酒店、德國ZNT等攜手產學合作後，又與聞名全球的服飾品牌UNIQLO簽署MOU合作備忘錄，雙方從人才培育講座的「漾學堂2.0」與學生實習作為合作開端，雙強聯手共同培育在地學子。

UNIQLO營業部長林冠達表示，UNIQLO相信服裝與陪伴的力量，能讓世界更美好，近年來深耕在地人才培育，持續透過「漾學堂2.0」與大專校院深度合作的活動，至今已普及14校共約1000位大學生。尤其，義守大學是南部唯一雙語標竿國際化私立綜合型大學，在校學生具有相對的語言優勢，非常符合UNIQLO的人才需求，期待藉此雙方合作，培育年輕世代成為國際人才，讓世界看見臺灣。

義守大學副校長李樑堅指出，義大成為各大企業尋求產學合作的熱門學校，加上與集團鏈結度高，因此學生在校期間透過實習能夠提早熟悉職場樣貌，且義守大學辦學特質與教學方向都符合UNIQLO的企業理念，相信透過此次簽訂MOU，是深化雙方合作與交流的開端，並穩定持續的建立密切關係。

義守大學與UNIQLO簽署MOU合作備忘錄，將提供在校生實習機會，以「語文學院」應用日語學系、應用英語學系的學生為主要對象，藉由義大學生的語言優勢，培養企業所需的高階人才。另外，UNIQLO「漾學堂2.0」系列講座課程，內容包含店舖營運、履歷撰寫與面試技巧，以及自信穿搭教學等，讓學生瞭解時尚服裝產業就業環境，提早做好求職準備。

「漾學堂2.0」講座課程中，學生透過自信穿搭教學，瞭解時尚服裝產業就業環境，也為未來提早做好求職準備。(照片/義守大學提供)

參與「漾學堂2.0」講座課程的應日系四年級學生趙綺筠說，透過講座瞭解企業所需人才需具備的條件有哪些，期待自己成為有國際移動的即戰力人才。另一位應日系大四學生蔡逸揚表示，目前雙主修應日系和財務金融管理學系，透過講座熟悉國際企業經營模式，收穫良多。

義守大學與UNIQLO合作辦理人才培育講座「漾學堂2.0」，透過講座瞭解企業所需人才需具備的條件，與熟悉國際企業經營模式。(照片/義守大學提供)

「UNIQLO全球儲備菁英」前進校園，義守大學從多元教學中培養學子的跨域實力，已成國際企業的人才培育基地。(照片/義守大學提供)

語文學院長吳有龍說，義守大學積極推動與海外各大企業合作，提供學生實習機會，所以學校努力串聯國際舞台，將實習機會拓展到日本、美國、法國、瑞典、新加坡等國家，鼓勵應日系、應英系學生成為「全球型領導者」的人才，善用語言優勢跨域學習，朝「語文feat專業」邁進。應日系主任楊佩蓉鼓勵學生循「UNIQLO全球儲備菁英」計畫的目標前進，將來可到國外擔任管理職成為國際人才。義守大學以「跨域創新、競逐全球」為主軸，從多元教學中培養學子的跨域實力，期望學子能早日習慣業界環境，成為企業不可或缺的人才。