凱基銀行致力培育年輕金融人才，希望提供多元學習機會讓有志投入銀行業的青年學子能夠盡早規劃職涯發展，自2021年起便首開本國銀行先例，推出「Pre-MA實習生培訓計畫」，為不同專業領域的學生提供金融實習的機會，且透過親臨職場，學生們能提前了解金融業實務運作，找到未來的職涯方向，同時也能為履歷添上一筆亮眼的經歷，為往後求職加分。

凱基銀行「Pre-MA實習生培訓計畫」比照儲備幹部（MA）計畫，採取導師制，由導師為實習生訂做專屬培訓規畫，除了帶領實習生參與部門專案，也特別規劃實習生團體創意競賽，透過團隊競賽讓來自各領域的年輕學子跨界交流，激發多元的觀點和創意，不僅藉此瞭解年輕世代對金融服務的期待，同時也能跳脫金融業框架，建構年輕人具有共鳴的品牌溝通策略。而在實習期間，綜合表現優異者，將直接獲得MA的進用資格，畢業後可直接進入凱基銀行工作，接受更豐富完整的MA培訓。

凱基銀行除了針對青年學子提供實習機會外，近年來因應數位躍升策略，亦積極邀請年輕人才加入，帶動創新思維，日前攜手中華經濟研究院參與數位發展部舉辦的「第三屆數位之星T大使」活動，透過規劃數位轉型培育系列課程，再搭配由業務單位的主管擔任專屬導師，帶領青年學子進入企業場域實作。特別一提，凱基銀行落實以客戶為中心品牌理念，協助學子們藉由實地訪談及數據分析，進一步了解客戶的需求，再透過模擬各種客戶情境確認並驗證專案商業模式的可行性，提升客戶支付體驗。其計畫表現優異，首次參與競賽便從眾多參賽專案中脫穎而出，不僅獲得實作成果組佳作的好成績，同時也獲得決賽現場獎的粉絲號召獎肯定。

面對全球推動永續發展及達成淨零目標的趨勢，凱基銀行積極落實及推動ESG相關政策，同時也走入校園舉辦企業永續講座，與同學們分享凱基銀行永續經營的目標及執行成效，並從「綠色營運」、「責任金融」及「ESG金融商品」三大範疇，分享國際ESG趨勢、金融市場現況，及透過個案討論結合企業實務運作，傳遞淨零碳排的觀念與知識，進而培育永續金融人才。

凱基銀行秉持「We Care」的核心理念，善盡企業公民責任，除透過暑期實習、校園講座等多元管道，長期挹注資源培育年輕學子，更有效地推動YOUth LEADership (YouLead)人才培訓方案。在為期18 個月YouLead program中，不僅為參與專案的儲備幹部安排專屬的主管導師（Mentor）以及豐富的輪調學習機會，更有機會與具備國際經驗的金融專業高階主管一同工作，感受多元的工作型態，建立全球營運思維，希望年輕世代透過訓練及經驗分享的學習，逐漸成為獨當一面、具備國際視野的管理人才。