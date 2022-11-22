台灣人工智慧學校「AI Academy 台灣人工智慧年會」日前舉行，高雄大學校長陳月端受邀出席並獲贈GPU（圖形加速處理）伺服器，表示面對第3波AI浪潮席捲全球，台灣不能置身事外，高大要發揮大學價值，深化產學合作，推廣AI技術擴散，促進資安、半導體、傳統產業應用。

此儀式為「AI Academy 台灣人工智慧年會」系列活動，由中研院院長暨台灣人工智慧學校董事長廖俊智主持，高雄大學為全台5所受贈大學之一。

陳月端表示，校方積極發展AI，腳步領先南部大學，例如2004年成立的資訊工程學系，就以人工智慧系統為主要發展特色；2017年人工智慧研究中心掛牌啟用，整合資訊工程、電機工程、資訊管理、應用數學、統計等系所。

高雄大學、台灣人工智慧學校已有合作先例，例如持續協助在地產業利用AI技術產業升級、數位轉型，也致力於資安、數位發展產業應用。又如高大資工系師生開發AI虛實分聲技術，受邀於資安卓越中心（CCoE）展示；其他AI系統成果則在全國大專校院資訊應用服務創新競賽榮獲多項大獎肯定。