農委會推行全國中小學「班班吃石斑魚」計畫，10月底陸續在各縣市上菜，不過仍有學校還沒吃到，外界質疑石斑魚供貨量不足。對此，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信坦言，北北桃本來魚貨就不多，加上學生人數多，當大家同一時間都要的時候，有調度問題。

陳明信坦言，近期會讓學生陸續吃到第一次，但12月前必須吃到2次，第二次會看用什麼方式，讓學校錯開，解決調度的問題，他說，無法保證第2次會在什麼時候吃到，但相信會妥善的安排。

陳明信說，石斑魚還要經過處理和加工，必須一些時間，加上北北桃的學生數量較多，漁貨要同時供應會比較難，有調度的問題，加上北部石斑魚確實比較少，就會有供貨量不足的問題。

北市教育局長陳素慧表示，北市做法是透過產發局下訂，大約是10月來公文，11月初有做一次食安查核，11月目前只吃一次；12月原本預定要吃兩次，供貨量還是要看農委會決定。