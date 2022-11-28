韓國央行行長李昌鏞在接受彭博社專訪時表示，日本利用財政以及貨幣政策來解決高齡化經濟問題，但韓國應避免仿效之，因為是要透過改革，而不是只有提高生育率而已。

社會高齡化是已開發經濟體一項棘手的議題，對韓國以及日本而言更是如此。去年，韓國再次打破自己最低生育率，同時又寫下全世界新低紀錄。這讓保持低利率與大量利用財政刺激經濟成長的韓國政府，傷透腦筋。

韓國央行指出，若經濟步入衰退使用財政政策來刺激成長，還有利用寬鬆貨幣政策增加通膨率。若這樣說的話是很容易，但做起來全部都沒成功過。韓國應著手進行延宕已久的結構性改革，雖然這種改革可能會很痛苦。

韓國央行認為，不少經濟學者試著用總經政策來解決日本人口老化問題，但總經政策並不是為改善這些結構性問題而生的。因此，為了韓國本身，會建議當地政府總經政策，包括財政與貨幣政策都不是主要的良方。

韓國央行表示，韓國社會已可見人口老化所造成的實際衝擊。亞洲國家中，中國大陸以及泰國也都遇到此類問題。同時，也要提供女性勞動者參予機會、改良教育體系與更有效率地使用外籍勞工。

自四月上任以來，這位韓國現任央行行長就一直利用各種發聲管道，來闡述自己對當地經濟的看法。韓國央行指出，在考慮實施寬鬆政策之前，極有信心認為當地通膨會從目前5.7%降至目標值2%附近。