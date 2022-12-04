當前，時序即將邁入二○二三年，新的一年全球股市仍將面臨諸多變數干擾，尤其通膨問題所帶來的負面影響將延續，包括高利率、消費力低落、經濟成長下滑、大量庫存待消化等。(圖/先探投資週刊提供)

今年全球金融市場面臨了一連串的利空洗禮，股匯債市皆大幅動盪。儘管如此，隨著通膨成長有望趨緩，搭配各產業積極去化庫存，全球投資前景亦有望逐漸明朗。

歷經二○二○、二一年兩年的股市瘋牛行情後，緊接著的二○二二年可以說是劇情急轉直下，全球金融市場面臨了一連串的利空洗禮，通膨、俄烏戰爭、中國清零政策、歐洲能源危機等，造成全球股、匯、債市皆大幅動盪，包括台股自今年高點一八六一九下滑至最低點的一二六二九，跌幅也一度直達三成，直到十月才落底回穩。

其中，影響今年股市最重要的因素無疑就是通膨壓力，富邦投顧指出，全球供應鏈重組、疫情衝擊勞動市場供需失衡，推升薪資上升，卻持續缺工的情況，加上歐美央行連續兩年的ＱＥ寬鬆貨幣政策，造成市場資金浮濫，及俄烏戰爭衝擊能源及穀物等大宗原物料市場等多重因素，也使得這波通膨高物價的情況短期內難以得到改善。

通膨年增率有望逐步回落

也因此今年又被稱為「總經年」，通膨、失業率、ＰＭＩ、聯準會升息碼數等各項指標數據皆成為全球股市漲跌的主要依據。當前，時序即將邁入二○二三年，新的一年全球股市仍將面臨諸多變數干擾，尤其通膨問題所帶來的負面影響將延續，包括高利率、消費力低落、經濟成長下滑、大量庫存待消化等。

不過隨著美國通膨年增率終於在十月降至八％之下，並已連續四個月下滑，機構法人普遍預期通膨成長已經趨緩，甚至有望逐步回落；此外，搭配各產業積極去庫存化，預期第二季底可望見到庫存調整尾聲，而伴隨產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素逐漸緩和之下，下半年適逢傳統旺季，需求回溫將可期，加上美元利多結束走弱，亦有助資金回流新興市場。因此儘管明年全球仍將維持在高物價、高利率及產業結構調整等趨勢限制下，但法人認為全球股市再如今年一般出現大跌走勢機率不高，故推估上半年維持區間震盪的波動格局後，下半年有望重新迎接回升行情。

半導體仍是台股投資主軸

目前資產評價已變得具有吸引力，全球投資前景亦有望漸趨明朗，而對於明年投資展望，法人一致看好，科技股做為台股重中之重仍是投資的主軸，雖明年台灣半導體製造業增速放緩，但仍可望續創新高；尤其台灣在半導體先進製程中居於領導地位，以製程角度來看，五奈米以下的最先進製程，現階段台灣是全球幾乎唯一的供應地，即便到二○二六年，台灣仍保持七六％市占率的絕對優勢。看好中長期半導體仍將隨電動車、AIoT、高速運算、消費性產品對矽需求增加而帶動產業成長，故持續看旺看望台灣半導體產業。

電動車亦是法人選股名單之一。在各國淨零碳排、禁售燃油車大限在前，過去三年期間，全球電動車需求量呈現倍數成長，預期電動車銷售量可望由二一年的六六○萬台增加到二五年的二五○○萬台，年複合成長率高達四成；而電動車滲透率要拉升，充電站／樁的建置量勢必同步成長，根據國際能源總署（IEA）預估，二一至三○年全球充電樁建置量將可達一．五億座。預期台股中相關電動車類股中如鴻海、新唐、貿聯ＫＹ、信邦等長期營運皆值得關注。

同樣搭上減碳題材的再生能源無疑也是趨勢上的投資標的，加上今年又碰上俄烏戰爭的爆發，更加速許多國家對於能源多角化、能源轉型的進程；且在各項科技應用快速發展下，預估至二○五○年全球電力需求將較二○年攀升二．五倍，因此擁有充足的電力供給將是經濟成長的重要基石，在此情況下，再生能源產業乃至於儲能、電網、售電等族群將可望迎接一波成長榮景，台股中如元晶、上緯、世紀鋼、台達電、華城、中興電等相關供應鏈營運有望受惠。

乾淨能源、雲端長線旺

雲端產業長期需求亦看俏。目前北美主要四大ＣＳＰ持續投入資本支出於資料中心的擴建及ＡＩ研發領域，支撐伺服器的需求展望依舊穩健成長，此外，隨著明年第一季英特爾與超微伺服器新平台開始放量出貨，預期在新規格帶動下，包括組裝廠如緯穎、廣達等，以及連接器、散熱、ＰＣＢ等伺服器零組件供應鏈包括嘉澤、奇鋐、金像電、台光電等都將可望雨露均霑。（全文未完）

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