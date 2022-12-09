中華經濟研究院9日指出，國際油價走勢自2022年3月達到峰頂後即緩降，2022年12月西德州原油（WTI）期貨價格多已降至80美元／桶以下；國際糧食組織（FAO）之各類食品、農作物價格也多自高點轉折向下，多數已降至烏俄戰前水準，大宗商品價格對台灣通膨的影響，估計在2023年出現明顯變動。

中經院預估國內2023年躉售物價指數WPI年增率，在比較基期偏高以及全球經濟走緩情勢下，預測值約3.60％，較2022年的12.73％，明顯走降；而消費者物價指數CPI 年增率，則約1.97％，略低於2.0％，較2022年預估值2.94％，差距0.97個百分點。

中華經濟研究院9日舉辦「2023年經濟展望論壇-全球景氣震盪之挑戰與契機」，邀請最具指標性及代表性的產官學研代表，提出觀察與經驗分享。其中，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超針對困擾2022年經濟的「通膨魔獸」，分析在2023年的可能情勢。

林啟超表示，美國通膨年增在10月有所下滑，主要是商品類的通膨，但服務類通膨仍然持續走升，顯示通膨魔獸只是從任性變成「韌性」，估計通膨將高高掛，估計歐洲未來半年會接近停滯性通膨，而日本一直陷於進口性通膨，加上日圓大幅貶值，出現過去數十年未見的高通膨率。

林啟超分析，景氣的衰退會讓通膨往下走，也是必然的趨勢。如果未來3、4個月沒有出現意外，2023年的美國通膨率可望停在5％。

中經院指出，2022 年全球經濟走勢開高走低，主要國家成長表現自年初之俄烏戰事爆發後，即屢屢下修。相對於成長下調、通膨預測則節節攀升，並使主要國家頻頻調升政策利率（升息），2022 年之全球經濟表現可謂黯淡無光。 臺灣經濟不能自外於全球經濟，成長表現隨國際景氣趨疲而下修。