台南科學園區一名工程師愛子心切，若就讀國中的兒子作業寫錯，就會持愛的小手連續毆打，這回兒子的考卷答錯，工程師遂持熱熔膠條連續毆打兒子2天，嚇得妻子帶兒子離家並向法院聲請保護令。台南地院認定工程師家暴，裁准核發保護令，效期1年半。

裁定書指出，南科一名工程師與妻子相處融洽，並無不良嗜好，兒子目前就讀國中，而工程師對兒子期望高，相當重視課業成績，期盼兒子日後能就讀頂尖學校，先前曾發生兒子作業出錯，工程師遂持愛的小手責打至小手折斷，此外更要求兒子寒、暑假也須每天花7、8小時專注在課業上。

不少家長會選擇購入手指造型的指揮棒，用於管教小孩。（翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

這回聲請保護令的案由為，工程師不滿兒子考卷回答錯誤，情緒氣憤之下連續2天持熱熔膠條毆打兒子肩膀並伴隨言語辱罵，導致兒子背部受傷，出現創傷和壓力相關障礙症，在家甚至會出手搥牆並出現輕生意念，工程師的妻子對此情況感到憂心，經過長期蒐證後，帶著兒子離家、驗傷，依循管道向法院聲請保護令。

台南地院法官囑託台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心對個案進行鑑定，鑑定報告指出，工程師坦承家暴，評估過程中也不時傷心落淚，自知是太重視兒子功課，才傷害到兒子等。

法官認定，工程師目前處於自責及哀傷的情緒，工作壓力也沉重，倘若工程師再次面臨壓力源，恐再次出現家暴行為，故裁定核發保護令，效期1年半，同時建議工程師須接受12次親職教育輔導。可抗告。

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