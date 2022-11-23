義守大學「語文學院」應用英語系學生代表臺灣參加日本「名古屋世界青年會議(World Youth Meeting)」，以「戰爭議題對世界各地的影響」、「臺灣及日本青少年心理健康」、「做自己的代價」為主軸，透過學術討論後再轉化為實體項目，以動畫影片、廣播節目、建立社群交流平台等成果，獲得兩項白金獎，以及視頻製作優賞的肯定。

獲得白金獎的應英系學生為大四梁建輝、林湘昀，以及大三翁于絜與宏都拉斯的蘇安雅，他們攜手海外日本福祉大學的學生，以「戰爭議題對世界各地的影響」為主題，探討不同國家對於戰爭的看法，並以臺灣、日本、宏都拉斯學生的角度，表達戰爭對全球經濟、環境、社會、人民生活造成諸多的負面影響，同時透過社群平台、錄製廣播節目等方式，分享對戰爭的看法。組長梁建輝表示，首次參與就拿下亮眼成績，真的非常開心，尤其透過WYM跨國專案學習成果發表活動，不僅讓他學習到擔任領導與團隊溝通的重要性，還能夠發揮語言專長實際應用在發表會上，並且被國際看見，真的很棒。

應英系另一組團隊，以「臺灣及日本青少年心理健康問題」，同樣榮獲白金獎肯定。(照片/義守大學提供)

同樣榮獲白金獎的應英系另一團隊，由今年6月畢業的劉芳妤、大四的李迎萱、陳俊豪、吳宣錡、林姵妤等人組成，他們與日本立命館大學的學生聯手合作，以「臺灣及日本青少年心理健康問題」為計畫主題，延伸探討青少年在面臨心理健康問題時，會有哪些狀況以及如何排解情緒，團隊規劃短、中、長期目標，透過架設社群媒體論壇，從互動、問卷調查與廣播節目的傳遞，提升國際對於青少年心理健康議題的重視。

獲得白金獎的應英系團隊，以「戰爭議題對世界各地的影響」為主題，探討不同國家對於戰爭的看法，跨國學習成果深獲評審青睞。(照片/義守大學提供)

獲視頻製作優賞的「做自己的代價」，則是由應英系獲白金獎的兩個團隊共同組成，成員發揮跨域實力下海當演員，以流利的英語能力，詮釋一人多角的表演，並藉影像錄製和剪接，傳達每個人內在心理所要面對的壓力與問題。應英系指導老師方柏婷說，學生將闡述的議題融入創意元素，所累積的經驗都將是他們未來最大的資產。義守大學應英系學子將語言優勢，跨域結合不同專業，多元呈現，精彩無比。