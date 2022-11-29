國民黨在這次九合一選舉中，打出「票投國民黨，兩岸無戰場」的口號，遭到聯電創辦人曹興誠批評是放棄國防。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天在記者會上表示，其實避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官員共同責任。

AIT今天舉辦孫曉雅上任迄今的第二場記者會，對於日前落幕的九合一大選，孫曉雅致詞時特賀台灣選民最近進行了民主選舉，期待與連任的縣市首長共同合作，並與新當選縣市首長在12月25日就職後的合作。

孫曉雅認為，這次選舉是一個自由公平的選舉，也充分展現選民意志。回憶起90年代台灣才剛進行民主轉型，現在台灣的每一個人都應該要對短時間內的民主轉型感到驕傲，任何外國人在看台灣選舉的時候，都不會懷疑這是能表現選民意志的選舉。

總統蔡英文在選前為了催票曾強調，民進黨若選的好，中央地方的合作會更好，國際間也會對台灣更有信心；反之，民進黨若選的不理想，國際可能會疑惑問台灣人民是不是改變主意了？這樣子的話會不會對台灣的信心打折扣？

被問到會否感到台灣人在這次選舉表達「親中」立場？孫曉雅表示，AIT在九合一大選前非常積極閱讀媒體報導與分析，也試著了解這個選舉到底代表什麼意義，「如果和我一樣有看市長辯論會的朋友，應該看得出來，地方議題在地方大選扮演重要角色。」

曹興誠在民進黨慘敗後發文指出，國民黨以「票投國民黨，兩岸無戰場」做口號而贏得選戰，這是公然主張放棄國防。主要民意選擇親中政黨，不僅影響其他國家要不要來協助台灣，也會影響美國未來是否願意售台武器。

孫曉雅對此強調，避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官員共同責任，戰爭造成慘絕人寰的悲劇，就像我們看到正在發生的烏克蘭和其他地方的戰事一樣，所有人都應該竭盡全力避免戰爭發生。

孫曉雅補充說，雖然避戰是所有人的共同責任，但唯有具備自我防衛能力，才能嚇阻與避免戰爭的發生，美國是認真看待我們在《台灣關係法》下的責任，我們會與任何台灣民選代表進行相關合作，草擬軍售相關計畫，「過去數十年來我們都這樣做，不論哪次大選結果怎樣，或是哪個黨當選，我們都沒改變。」