民進黨嘉義市長候選人李俊俋主打嘉義市換人做。（廖素慧攝）

嘉義市長重行選舉，尋求連任的嘉義市長黃敏惠執政13年，是民進黨市長候選人李俊俋主打「換人做」的著力點，黃敏惠今天受訪強調，平時的作為以及能不能接地氣最重要，我們可以攜手合作，李先生在中央幫忙爭取預算，為嘉義市多講講話。

黃敏惠表示，每一次選舉都是考驗，平時認不認真、是不是能夠真正接地氣很重要，我大約有20多年從政經驗，李先生從政也很久了，我們可以攜手合作，李先生在中央為嘉義市爭取預算，多講講話。

黃敏惠說，只要人民有需求，一定全力以赴，這幾年施政民調從過去民調吊車尾，到現在得獎無數，名列前茅，面對疫情考驗，不舉債、還能普發2000元消費金，多麼不容易，去年設計展也在得不到中央照顧下，還能有亮麗成績，就是市民信任市府團隊，一起努力的成果。

黃敏惠說，延3周選舉，很多市民也認為是「特別有目的的」，但「遇到了，就加倍努力認真接受考驗」，傾全國都在看嘉義市，民主聖地這塊招牌會被擦得更亮。