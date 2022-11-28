民進黨在九合一選舉中大敗，美國有線電視新聞網（CNN）27日評論，蔡英文總統將選舉全押在中國大陸議題，是慘敗主因。

民進黨在九合一選舉中大敗，蔡英文辭去黨主席一職。

CNN 27日刊出題為「台灣總統將期中選舉全押在中國上，現在她辭掉黨主席」的評論文章，內文指出，蔡英文將基本上選出市長、議員、地方首長的地方事務選舉塑造為反對北京好鬥的選舉，周六的選舉結果對她來說是一記重擊，。

北京對台灣領土的主張愈來愈強硬，8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍在台灣周邊進行大規模軍演，「不過蔡英文連結這些議題的懇求對提振她的政黨似乎沒有太大幫助。」蔡英文26日當晚表示虛心接受選舉結果及台灣人民的決定，並宣布辭去民進黨黨主席一職。

大陸國家主席習近平10月才在中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）上再次強調一定要實現完全統一，學者認為，九合一選舉結果顯示選民更重視經濟、社會福利等內政議題。

報導引述澳洲國立大學（Australian National University）政治學者宋文笛（Sung Wen-ti），「台灣選民已經對中國的軍事威脅麻木了，因此沒有迫切到要將生存問題列在首位及中心」，「民進黨的中國威脅牌正面臨邊際效益隨時間遞減的問題。」

來自南投的廖姓選民表示她仍舊投給民進黨，不過北京的行動並非主因，「中國的軍事威脅一直都在，並不是今年才發生的」，「身為台灣人，我們非常習慣了他們一天到晚想入侵我們的言論，所以這對我投給誰並沒有很大影響。」

住在新北的30歲蘇姓選民表示，他在總統大選中投給蔡英文，但是地方選舉中他投給國民黨，因為國民黨候選人在地方議題上更強。「在總統選舉中，我會考慮更多全球事務，因為總統可以影響我們的經濟及國際地位；在市長選舉中，我更在乎候選人能為地方民眾帶來什麼，例如基礎建設計畫及孩童補助。」