民進黨在九合一選舉中大敗，總統蔡英文辭去黨主席一職，綠營將派誰出戰2024總統大選，黨主席一職又會由誰接任，令外界相當好奇。媒體人黃揚明提到，儘管桃園「綠地變藍天」，桃園市長鄭文燦仍是黨主席的第一人選，但現在整個民進黨都在看副總統賴清德臉色，不論是誰接任，都無法影響賴將掌控一切的未來。

資深媒體人黃暐瀚、黃揚明及此次選上台北市議員的楊植斗，近日在網路節目《全民平評理》針對民進黨的選後布局進行討論。黃揚明透露，民進黨在選後常常群魔亂舞，現在之所以會有各種說法，就是因為各派系都透過放話釋出人選，要看看其他人的反應如何。

「鄭文燦，老實說絕對是當黨主席的第一人選！」黃揚明解釋，國民黨桃園市長當選人張善政，在當選那晚就公開說鄭文燦已致電給他，但選舉通常是對手打電話才對，此舉可以看出鄭文燦非常會處理人際關係，最懂何為「身段放軟」，而這種可以調和各方意見的人，正是民進黨內最需要的。

黃揚明進一步分析，英蘇體系之所以要延續，不是為了蔡英文或行政院長蘇貞昌而已，而是因為底下有一群人靠他們吃飯，這群幕僚現在願意把權力分給賴清德，希望大家一起好，但賴是一位很記仇的人，就如當年堅持不進台南市議會，對抗時任議長李全教一樣，「賴神會說我能量這麼強，還跟你們分這種東西？當年網軍側翼誰打我的？全部給我交出來！」

「賴清德的變數，會成為民進黨所有派系最難掌控的一塊！」黃揚明表示，賴清德陣營選後僅針對將選民進黨主席進行澄清，就是因為不講話的人才是最有籌碼的。他直言，不論蘇貞昌是否要下台，未來蔡英文要如何，如今民進黨全黨都在看賴清德臉色。

黃揚明說，黨主席一定是各派系協調後的結果，雖然他認為鄭文燦是第一人選，但如今論文出包，恐怕會讓他變難堪，「林佳龍也許要出來了，但是不影響整個大局，就是賴清德可以掌控一切的未來」。