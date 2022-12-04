九合一選舉落幕，藍營大勝、綠營慘敗，不少人開始預測2024大選情勢。民調顯示國民黨新北市長侯友宜支持度勝過民進黨副總統賴清德，不少媒體追問侯友宜意向，但侯口風堅定不表態，只強調好好做事。前台北市副市長李永萍今(4日)在《張雅婷辣晚報》節目強調，「好好做代誌」這種形象這麼明確的時候，大家要逼問他這種問題也有一定的難度，國民黨情勢可能要舊曆年後會比較明朗。

九合一選舉結束後，《ETtoday新聞雲》日前進行「2024總統選舉人選調查」，顯示國民黨侯友宜以35.4％的支持度，領先民進黨賴清德的29.4％，差距多達6個百分點，民眾黨主席、台北市長柯文哲則23.2％居第三。

「沒有道理現在就去做這些表態啦！」李永萍表示，因為他才剛剛當選，而且25日新任期就職都還沒有。主持人張雅婷提到，但大家就老愛追著侯友宜問。李永萍說，問也問不出個名堂來。

李永萍強調，侯友宜有他風格的長處，就是「好好做代誌」這種形象這麼明確的時候，大家要在這種問題上逼問他，要為難他，也有一定的難度。「我真的覺得，國民黨情勢，可能要舊曆年後會比較明朗。」