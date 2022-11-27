《中國時報》前總編張景為。（圖 / 擷取自中時新聞網YouTube）

台北市長選舉昨（26）日晚間出爐，國民黨候選人蔣萬安以57萬票順利當選。其實蔣萬安在選戰中後期聲勢就逐漸高漲、開票後票數更是一路領先，《中國時報》前總編輯張景為分析，這是因資深媒體人周玉蔻猛打蔣的身世，使其躲過中正紀念堂等相關嚴肅議題的追擊，加上蔣本身在面對兩岸議題時，表現得有為有守所致。

張景為昨在《中時新聞網》開票直播節目提到，蔣萬安在被提名前，外界普遍認為他有兩個問題，首先是時任北市副市長的黃珊珊已表態要參選，若藍白無法整合，恐會讓陳時中與綠營坐收漁翁之利；其次，當時的蔣給外界有點「扶不上牆」的感覺。

但到了選戰中後期，周玉蔻猛打蔣萬安父親蔣孝嚴的身世。張景為形容，周玉蔻簡直是「超級助選員」，因為原本外界擔心，蔣萬安會因為自身血統和城市願景，遭對手拿中正紀念堂等相關議題檢視，結果半路爆出周玉蔻案，導致火力都打偏了，他因此幸運逃過追擊。

另外，張景為提到，蔣萬安在選戰後期面對兩岸議題時，表現得有為有守、沒有過去大家對他的「軟趴趴」印象，因此張總結，民進黨本身戰術的火力偏差，加上蔣在選戰後期的表現，把自身聲勢拉抬起來了，「可能不少人會認為，這一票投給蔣萬安，不會對不起自己」。