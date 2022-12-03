台北市長柯文哲1日因警察局監視器預算案槓上議會交鋒，稱「國民黨、民進黨聯合起來汙錢」引發議員們不滿，前台北市副市長黃珊珊也附和柯的說法，表示「藍綠為了政黨或個人利益，一樣可以合作，毫不避諱」。市議員游淑慧反批，柯市府現在要用預算審查的名義，搏最後的聲量，若真的那麼在乎，市府首長都幹什麼去了？

台北市政府就警察局監視器預算案提出覆議遭議會否決，柯文哲1日聽聞直接他點名藍綠議員圖利廠商，直言「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨就聯合起來汙錢。」黃珊珊2日再於臉書發文，稱議會否決的結果說明了「藍綠為了政黨或個人利益，一樣可以合作，毫不避諱」，更表示「以後的台北市政府會有怎樣的決策品質，令人心痛」。

游淑慧回應，柯、黃頻頻指涉這是圖利，因此她要問下但書的市議員李慶元，要不要提告？而在現場沒堅持反對的副市長彭振聲及警察局長楊源明，要不要說明？

游淑慧說，柯市府對於今年預算審查過程毫不在意，覺得已經不是自己的事了，而黃珊珊說這筆預算是她關切和協調，但自己也落跑去參選，就如同市議員苗博雅先前說的，「沒人在顧預算」。

游淑慧批，柯、黃現在要用預算審查的名義，來搏最後的聲量，她質疑，若真那麼在乎，「你們這些市府首長都幹什麼去了？輔選的、參選的、數饅頭的」。