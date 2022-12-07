新竹市長當選人、民眾黨不分區立委高虹安目前正在籌組新團隊，她日前強調，副市長需具備「府會」密切協調的能力與了解在地產業的人，人選幾乎是呼之欲出，地方政壇這幾天即盛傳有43年公務經驗的新竹市政府工務處長，並在市議會祕書長職位退休的陳炳煌即是高團隊的副手，但他表示，沒被徵詢。

高虹安日前指出，她目前正全力在作市政上交接的準備，市政內閣部分，確實已作人事的布局，包括局處首長都在尋覓人才當中，人選不會限定在台北市政府的事務官中，也會有其它縣市的事務官都有在徵詢，當然最主要還是以新竹在地的人才為主。

高虹安也透露，副市長的部分目前確實已有幾位人選在徵詢當中，強調人選沒有黨派之分，但會希望找到1位具有「府會」協調能力佳、協調較密切的人，也要了解新竹地區產業與經驗的人，希望很快能有結果再來跟民眾報告。

至於府會協調密切的人選，外界則解讀為應是過去曾在市府擔任過重要的局處首長職位，之後也在市議會擔任重要的職位，若以此標準，人選是呼之欲出，即是前市議會祕書長陳炳煌。

陳炳煌今天下午表示，他目前並未接獲高虹安徵詢，不過他說，他大半生涯都在公務體系工作，人生最精華的歲月都奉獻給新竹市政府，如果有機會再為市民服務，他當然覺得很好，一定會全力以赴。

現年66歲的陳炳煌，今年1月在年滿65歲，於新竹市議會祕書長職位屆齡退休，其於1978年考取公務員後，就被分發到縣市還未分家的新竹縣政府，4年後的1982年縣市分治，他被移撥至新竹市政府，一路升任至工務處長，2017年前議長謝文進任內再轉任市議會祕書長，不論是國民黨或民進黨執政時期，他都位居要職。

人生中有35年都在新竹市政府任職重要職務的陳炳煌，又在市議會擔任祕書長4年，正是高虹安口中「具有府會協調能力佳、協調較密切的人，也要了解新竹地區產業與經驗的人」，雖然陳炳煌表示還未曾被徵詢，但未來高團隊的人事發布的副市長人選是陳炳煌，政壇應該也不會意外了。