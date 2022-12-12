Ptt網友留言。（圖 / 擷取自Ptt）

準台北市長蔣萬安今（12）日曝光首波市府小內閣10名成員，在PTT引起熱烈討論、已呈現「爆」等級。其中對於蔣萬安選擇前高雄市副市長李四川擔任副市長，有鄉民大讚，有這位「祖師爺」就穩一半了。

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蔣萬安指出，這10名新市府成員，涵蓋「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」4大特點，可以馬上捲袖上工，共同為台北市民打造一個廉能、有效率、有溫度、讓市民有感的服務型政府。

對此名單，鄉民普遍大讚「不錯吧，基層爬上來的」、「其實還蠻正常的，沒有的酬庸就給推」、「蔣看起來是有想好好做吧，加油了」、「比塔綠班用法律系的當經濟部長好」、「民進黨真的就一堆酬庸的，用一堆非專業」。

而對於李四川將擔任台北市副市長，網友則表示「看到李四川就給推了」、「有李四川這位祖師爺就穩一半了」、「李四川是真的還不錯啦」、「李四川是最佳人選、蔣市長用人唯才」。