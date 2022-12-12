短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位發展部先前已限制公部門設備下載，行政院發言人羅秉成強調，公務人員若違法相關規定，會按照相關規定懲處；行政院秘書長李孟諺指出，除了要求行政院所屬部會的公務員禁止使用這些影音平台之外，將也會協調其他四大院比照行政院辦理。

民進黨立委羅美玲在內政委員會質詢時指出，數位發展部於12月5日禁止公部門使用抖音後，實際上只有行政院及其所屬部會適用此規定，其他四大院仍可使用抖音，相當於一國多制，資安做半套，而其他四大院才會全面下令禁止使用？且目前雖然公部門電腦已禁用抖音，公務手機卻沒有禁止使用的軟體，僅能透過一年兩次的查核審查。

李孟諺表示，中國影音平台對台灣有相關攻擊與批評，還有許多不實訊息情況，現在要求行政院所屬相關部會禁止使用這些影音平台之外，目前院內由羅秉成邀集相關部會，做跨部會對策因應，在行政院之外的，會協調像立法院、考試院等其他四大院比照行政院辦理。

羅秉成強調，禁止範圍包含公務手機，做法上單用禁止可能效果不夠，所以要有一些更好的方法，比如說在公共區域的網路範圍內，做一些技術上的處理，讓公務員沒辦法接觸，這是他們後續專案小組會去討論的，至於法制面是否有機會像印度或其他國家，處理抖音等危害國安的應用程式，需要比較多的討論。