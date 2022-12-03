2016年大選以後，國民黨同時失去中央政權以及立法院多數，第一次在台灣成為完完全全的在野黨。可是，「在野黨」不只是一種政治席次上的反映，更是一種行為與思維模式，可以說一段時間以來，國民黨在台灣早就不是執政黨了，卻始終表現的像個執政黨，直到此次地方大選，國民黨才真正像一個在野黨。

過去，國民黨在艱困選區，根本無人願意經營；而在容易取勝的地方，卻動輒爭得頭破血流，同黨之間殺得刀刀見骨。過去，國民黨不擅長運用網路與選民互動，對於議題回應緩慢。可是，這些過去長期執政的尸居餘氣，卻在最近中看見很大的改變。

我自己是桃園人，走在桃園的路上，任何人都可以明顯看出，民進黨候選人的看板數量，可能是國民黨候選人看板的數倍。此外，大者從電視廣告、廣播廣告上也有類似的狀況；小者從紙本文宣上來看，民進黨候選人文宣的紙質、磅數，也比國民黨昂貴。為了彌補資源上的劣勢，國民黨的市長候選人張善政主動拋出很多政見，主打「議題政治」，如「1280月票」、「婦幼局」等等，要在政見上爭取支持。在選舉資源的對比上，國民黨有如過去那個穿草鞋的民進黨。

日昨在國民黨主席朱立倫以及台北市長當選人蔣萬安的陪同下，王鴻薇議員接受徵召，登記參選台北市第三選區立法委員補選，對於王個人來說，大可以休息一陣子，安穩地部署下一次選舉，可是她卻願意為了黨整體的布局犧牲個人的安逸。而她的同志，也立刻全力跟上抬轎、聲援，與王同選區過去曾有競爭關係的徐巧芯議員也公開發文表示「過往的選舉當中嫌隙，…，根本不值一提。」

這一種為了更高目標而願意犧牲小我、打團體戰的做派，在國民黨過去漫漫的黨史中並不多見，反而與早期民進黨草創時，黨外民主人士將個人安危置於度外的風範頗為類似。此次，在台灣南部奮戰的謝龍介、蘇清泉、柯志恩、王育敏就是這樣感動了選民，國民黨有多久沒有出現這樣的「勇者」？

面對不公不義的議題，勇往直前、使黑暗暴露在光明之下；面對集體更大的挑戰，有恩怨者卻可以一笑泯恩仇、相互鼓勵扶持；面對困難的挑戰，明知其不可為而為之。在台灣，國民黨已經是第二次淪為在野黨，但我們可以說，直到晚近，國民黨才真正在行為上、心態上成為在野黨。這是蘇清泉、謝龍介，也是徐巧芯、王鴻薇給國民黨最大的禮物。

（作者為台大政研所學生）

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