國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭留下立委遺缺，台北市第3選區（中山、北松山）立委補選將在明年1月8日登場，民進黨徵召本屆落敗的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再戰，對陣甫高票當選的國民黨台北市議員王鴻薇。媒體人黃揚明分析，理論上此選區對藍軍有利，但藍綠差距越拉越小，在蔣萬安得票率僅45％狀況下，第三勢力影響力顯得格外重要，可能左右這場補選的勝敗。

黃揚明2日在臉書秀數據指出，2008年，國民黨蔣孝嚴以9萬9959票，擊敗民進黨郭正亮6萬3773票；2012年，國民黨羅淑蕾拿11萬8503票，勝過民進黨簡余晏8萬9417票；2016年，蔣萬安奪8萬9673票，贏過民進黨支持的無黨籍潘建志7萬3797票、社民黨李晏榕2萬3706票；2020年，蔣萬安以11萬2784票勝過吳怡農9萬9539票。

「歷次選舉結果可發現，除2016年那次國民黨沒有取得過半比率選票，其他3屆都是國民黨取得過半得票勝選。」黃揚明表示，理論上，這選區在正常大選中對藍軍有利，但藍綠差距越拉越小，吳怡農上次拿下民進黨在該選區的最高得票數及45.46％得票率，藍軍若把這區當成自己的穩定盤，可能錯估情勢。

黃揚明提及，該選區台北市長主要候選人得票結果，分別為蔣萬安8萬1107票、民進黨陳時中5萬9442票、獲民眾黨支持的無黨籍黃珊珊4萬0609票。在蔣萬安僅取得近45％的得票率狀況下，第三勢力影響力顯得格外重要。但王鴻薇對民眾黨主席、台北市長柯文哲監督力道很強，堪稱某種程度的「柯黑」，她是否能吸引白色力量選票支持，成為這次補選一大謎題。

分析面有檯面人選，黃揚明說，吳怡農人設明確，或許能吸引年輕選民，但該族群在補選時投票動力相對較弱，但綠營支持者或許有種急於想取得獲勝，撫慰自己歷經大敗的不甘情緒，因此投票動能可能強於藍營支持者，是對吳怡農是最有利的條件。

黃揚明認為，王鴻薇在九合一選戰中立下戰功，應是最能催動藍軍的人選，而她自己才宣稱不選，卻又接受徵召的紊亂步調，以及12月25日才要就職，過2周就要投票的「史上最快落跑」標籤，則是她最不利的條件。但這些條件都已公諸於世，藍營基本盤不會太在意，但對擴展中間選民確實不利。

黃揚明說，藍綠各有弱勢，但當設籍北松山的民眾黨發言人楊寶楨已表態「不想投票」時，或許接下來民眾黨地方黨部主委林國成、準台北市議員林珍羽父女、黃珊珊乃至柯文哲等人的動態，將可能左右這場補選的勝敗。

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