面對台灣未來高齡、少子化的挑戰，國民黨候選人柯志恩12日在高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會表示，高市的老人都該享有公平的資源，市府要多元發展照顧服務，鼓勵長照創新。鼓勵年輕人養育，不僅公私立托育都有補助，生兩胎的父母還可優先選擇社會住宅。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，台灣2025年將邁入超高齡社會，高市老年人口2021年已有48多萬人，面對超高齡社會來臨，候選人對於高齡友善城市、完善長期照護資源有和規劃？此外，國發會推估今年總生育率將創歷史新低，高市民政局最新統計，每月新生率「生不如死」，9個月來自然減少7000多人，候選人對鼓勵年輕人生育、托育政策有和策略？

柯志恩表示，高雄出生率一直是六都的後半段，但死亡率卻是六都的前半端，托育高雄更是低於全國的13.4％，這是需要加強的。

關於長照資源分配，高雄已經要邁入超高齡社會，可以看出扶老的比率是25.36％，年輕人壓力很大。目前高雄市都市的老人比偏遠地區得到更多照顧資源，偏鄉老人需求那麼多，但是日間照顧中心、小型機構等等都遠低於鳳山。所以未來對於小機能的照顧中心，要依照地區的老年人口比率來設置，這樣才是比較科學的。

要改善長照，柯志恩提出「健康、參與、安全」這三面向發展策略，當中居住安全和經濟安全很重要，有的老人居住在沒有無障礙的老宅中，動彈不得。市府將廣設多元照顧服務中心、社宅照顧托老托幼、樓梯電梯等等，鼓勵民間發展長照創新服務、照顧者喘息服務等等，發展全齡幸福的不老社區，當中需要智慧化的輔具，智能服務網和智慧系統的建立也是需要的。

針對少子化的問題，市府除了廣設公托公幼，私立托育也可以得到補助。雖然有人不贊成獎勵，但是她認為可以馬上處理。針對兩胎以上津貼，還有優先選擇社宅等等、鼓勵延後公托公宅的使用時間，才能夠鼓勵年輕人養育。