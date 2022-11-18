918強震造成花蓮南區鄉鎮災情，當地農田、田埂隆起受損，但是中央政府認為不適用農業天然災後救助辦法，也無法列入農損救助範疇，花蓮縣政府為了讓農民盡快復耕，依社會救助辦法，向災區農民說明補助內容，依損壞程度，每公頃最高發給救助修復金10萬元，17日公告實施。

農業處長陳淑雯表示，救助計畫相關程序參考農業天然災害救助辦法規定，由受災區玉里鎮、富里鄉公所辦理救助金受理及勘查認定，勘審合格後，檢具申請書、受災農田或田埂認定照片、施作前與完工照片，以及救助金請領清冊，向本府申請核撥救助金，得分批次辦理。

陳淑雯進一步說明，救助對象係指實際從事農業自然人，且其農田非屬行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處辦理0918震災農田整復與田埂修繕之標的者，才可申請救助。

陳淑雯說，救助項目區分為田埂毀損修復及農田隆起、凹陷整復二部分，救助金額參考經濟部「水災災害救助種類及標準」，就受損程度訂定整復救助金分級標準；農田高低落差超過50公分者，整復範圍含農田四週田埂修繕，每公頃發給救助10萬元；農田高低落差20至50公分者，整復範圍含農田四週田埂修繕，每公頃發給救助金5萬元。

田埂毀損：原貌水泥田埂毀損修復，每公尺發給救助金450元，每公頃上限100公尺；原貌非水泥田埂毀損修復，每公尺發給救助金300 元，每公頃上限100公尺。受理日期即日起至12月20日止，後續勘查至1月13日止，於明年2月15日前完工。

陳淑雯提醒，這次計畫救助受理期限原則至12月20日止，符合申請資格的農友儘速前往公所辦理，也請玉里鎮、富里鄉公所對於受災農田、田埂，動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕。