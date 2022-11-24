今年高雄小番茄出現史上最嚴重的黃花捲葉症(瘋欉)，農委會認定其符合天然災害現金救助條件，然而近期台南洋香瓜災損想跟進小番茄救助模式，但被農改場認定為田地管理不當。農委會主委陳吉仲昨於立法院說，只要災損超過20％即可得到現金救助，等同推翻第一線農改場的專業判定，今(24)日再稱天然現金災害救助「從來就沒爭議過」。

農委會主委陳吉仲今於立法院經濟委員會指出，洋香瓜已經勘災好幾次，自己也已親自去過，專家也會提供專業的建議，這次出現災損的區域包含北門、將軍等，本來就可依照專業和相關程序來辦理，尤其今年情況特殊，會以熱障礙、病蟲害等情況辦理。

「天然災害現金補助從來就沒有爭議過！」陳吉仲強調，全台很多農民都反映今年狀況特殊，熱障礙、瘋欉對許多瓜果造成嚴重影響，中部以南縣市都遇到這樣的問題，各種病蟲已讓農民損失慘重。

陳吉仲表示，2個禮拜前專家已認定小番茄的瘋欉為天然災害品項，之後會由專案會議來協助認定，重點是氣候條件的改變已影響農漁民生產甚大，也會以照顧農民為出發點來積極開辦農業保險，解決農民看天吃飯的困境。