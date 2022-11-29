配合基本工資調整，「勞工保險薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」將同步修正，包括勞工保險、就業保險、勞工退休金、職災保險及農民退休儲金皆會連帶影響，預估將影響逾400萬名勞工。

新修正的勞工保險及勞工職災保險投保薪資分級表把2萬6400元遞移為第1級，其中光勞保就影響310萬名勞工、就保影響120萬勞工、勞工退休金影響130萬名勞工，職災保險更影響411萬名勞工。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，為減輕投保單位作業負擔，勞保局將主動針對投保在基本工資的被保險人辦理逕調作業，明年1月1日起調整為2萬6400元，但如備註屬部分工時身、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓者，勞保投保薪資仍維持2萬5250元，預估繳款單在2月25日寄發，事業單位應詳細核對。

此外，農民退休儲金與基本工資連動，因此明年月提繳金額也會一併提高、預估會有9萬168人受影響，勞保局農民保險組組長黃美瑩表示，以提繳比率10％農民試算，每月提繳金額將從2525元提高至2640元，政府相對提撥金額也會隨之提高，農民應留意扣款帳戶餘額並備足存款，如果連續6個月未扣款成功，將取消農退資格。