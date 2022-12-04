高雄市長陳其邁強調，今天特地到大樹區行銷，就是希望把最好吃、最安全及最衛生的白玉苦瓜，適合各種料理推薦給所有的市民朋友及民眾。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁強調，今天特地到大樹區行銷，就是希望把最好吃、最安全及最衛生的白玉苦瓜，適合各種料理推薦給所有的市民朋友及民眾。(林雅惠攝)

高雄市大樹區一年一度的白玉苦瓜節到來，高雄市長陳其邁今日出席協助行銷大樹苦瓜，手中拿著苦瓜，有如選後苦盡甘來，他強調，任何事情一定都是苦中帶甜，甜中帶苦，沒有什麼事情都順利，白玉苦瓜圓又漂亮又好吃，這是農民辛勤栽種的結果，也把這好的成果推薦給大家。

陳其邁拿起外型亮麗的蘋果白玉苦瓜，形容又大又圓又漂亮又好吃、甘甘甜甜，有點苦中帶甜的味道，煮湯或是炒菜兩相宜，他現場並化身為廚師，親自切片苦瓜製成泰式、韓式、日式不同口味的醃苦瓜。

陳其邁表示，大樹區農會這幾年除了玉荷包、鳳梨，其實還有一個非常重要的特產就是白玉苦瓜，全市大概有137公頃的白玉苦瓜，由於大樹土壤及水質都是最佳，自然而然白玉苦瓜一定是全台灣最好吃的白玉苦瓜。

陳其邁強調，今天特地來行銷，就是希望把最好吃、最安全及最衛生的白玉苦瓜，適合各種料理推薦給所有的市民朋友及民眾，希望大家到大樹區遊玩，順便帶一、兩箱的白玉苦瓜回家，可說是不錯的套裝旅遊行程，尤其東9區觀光，在這些地方還有香蕉及木瓜、蓮霧等，10個手指頭數都數不完。