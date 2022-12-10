大陸禁止台灣的午仔魚等水產品，高雄市長陳其邁10日說，會協助業者補件，也會透過獎勵與補助業者，透過多元管道行銷。至於有業者說兩岸關係太差？民進黨代理主席陳其邁表示，不清楚所謂業者是誰，正在了解，昨天台辦的新聞也有掌握，台辦已經有說明。

對於午仔魚，陳其邁說，午仔魚在高雄的產量約1000噸，以內銷為主，在總產值的占比也不大，不受中國影響。至於虱目魚，近年來虱目魚銷售穩定，也會做清真認證，幫助業者行銷。

陳其邁表示，已經與農委會、衛福部聯繫，輔導業者補件。另外也獎勵與補助業者，展多元市場。像是秋刀魚是以韓國與日本的市場為主。至於魷魚，是採中國加工，也會分散市場到東南亞 ，透過多元措施，降低、分散漁民的風險。

談到金門高粱被禁，還有台灣啤酒被禁，這是因為註冊太慢或其他原因所致？陳其邁說，各式貨品是由經濟部與財政部主管，會再了解，高雄的酒類比較少，以水產品為主。

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