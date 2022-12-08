國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇辦公室助理6日晚間接到恐嚇電話，對方聲稱「再說黑道就要開槍」，警方在24小時內在高雄將涉嫌恐嚇的蔡姓男子（66歲）逮捕到案，警方依恐嚇罪蔡男移送北檢檢察官複訊，檢方訊後諭令蔡男以5萬元交保，責付妻子；蔡男離去時，表示因自己不滿領不到「陸一特」的賠償，並希望王鴻薇好好選立委，不要提黑道，黑道也有好人，還情緒激動地把「王鴻薇」講成「高虹安」。

陸軍第一特種兵，簡稱「陸一特」，是民國55年，國軍為維繫部隊戰力需要，依據《兵役法》對當年2年役期的義務役官兵抽籤，對抽中的陸一特役男實施臨時召集1年，因此總計服役3年，後因兵員已足夠，自76年1月1日起停止。目前擁有陸一特榮譽證人數10萬6000人，未領證者，退輔會推估還有約10萬人左右。

據「ETtoday新聞雲」報導，蔡男今日帶著「陸一特」的帽子離開北檢時表示，「我不是民進黨，但是我有訴求，我的陸一特為什麼沒有錢發，沒有賠償？就是國民黨把我們擋住，國民黨不給我們，我不服」，另外對於打電話恐嚇王鴻薇部分，「我做這種事情，真的是因為高虹安（應是王鴻薇）亂講話，她要好好選舉，他要選立委沒關係，但是不要講黑道，讓我不服」、「黑道也是好人，但是國民黨給我抹黑別人，不會自己想想」，而蔡男妻子見狀不斷上前阻止「好了不要講了」。

王鴻薇辦公室助理6日晚間接到恐嚇電話，王鴻薇在當晚到信義分局報案，警方在24小時內在高雄將涉嫌恐嚇的蔡男逮捕到案；據了解，蔡男是深綠支持者，政治立場鮮明，平日在自助餐廳擔任廚師，也有恐嚇、毒品等前科，警方並未搜出槍枝、毒品等違法物品，現場並查扣行動電話1支等證物，依恐嚇罪蔡男移送北檢檢察官複訊，檢方訊後諭令蔡男以5萬元交保，責付妻子。