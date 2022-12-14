國民黨台北市議員王鴻薇被徵召投入北市立委補選，備受各界矚目。媒體人黃揚明今(14日)在臉書提到訪問王鴻薇，她因為落跑參選承受很多壓力，當聽到里長的生日願望是希望她當選時，王鴻薇不禁眼淚快掉下來。王鴻薇還透露被徵召時的黨內民調，其實與民進黨對手吳怡農的差距非常接近。

「今天是第一次我在主持電台現場節目時，得扮演遞面紙的角色。」黃揚明提到，今天邀請王鴻薇來到節目中，開頭就從不參選到決定參選的動機問起，再加上近期TVBS民調顯示有44％民眾認為王鴻薇「落跑」參選的舉動並不恰當，他就詢問除了不斷尋求選民諒解外，要如何讓選民感受到誠意？

王鴻薇說，她一開始就沒有迴避這個議題，「我個人態度就是誠實面對，我不是林智堅，我不會硬拗。」話鋒一轉，她提及，前兩天讓她很感動的是，當她打電話給一位南松山區的里長祝賀生日快樂時，她開口請對方這次立委補選也要多幫忙，這位里長很熱情地回說一定會幫，甚至里長還說自己生日的第2個願望就是希望王鴻薇當選。

「我聽了之後，真的眼淚有點快要掉下來...」說到這一段小故事，王鴻薇語帶哽咽，黃揚明看到她的眼眶中真的泛出淚光，於是先看看錄音間裡面有沒有現成的面紙，剛好口袋裡有一包面紙，就連忙打開遞了幾張給她，後來，電台同事也馬上支援一盒面紙。

王鴻薇坦言，這段參選的過程裡，「這部分（被指落跑）我確實承受很多的壓力，我會非常希望我自己原來選區的選民能夠諒解我這件事情，所以有時候我去面對他們的時候，我心裡事實上是有壓力，我聽到這樣的鼓勵，我真的非常感動。」她也描述，上禮拜她到信義區里長聯誼會的聚餐，有幾個女性里長很熱情地表達支持她參選，還願意幫忙組成打電話催票部隊，都讓她非常感動。

王鴻薇強調，相關的批評責難還是會有，但她做了決定，就要走下去。對手吳怡農昨受訪說，要讓王鴻薇「落跑未遂」，王說，她不會視為攻擊，畢竟當初她寫不參選聲明，就是因為自己媒體出身，看到這樣的事情，要評論也會這樣寫，「完全在預料之內」，選舉中兩人就是競爭者，彼此都想勝選，就用各自的方式取得選民的信任。

另外，對近期TVBS、ETToday公布的立委補選民調結果，王鴻薇也在訪談中透露，國民黨徵召她時的內部民調，雖然詳細的數字她沒記住，但當時她與吳怡農差距非常接近，在誤差範圍內，和現在的民調結果「有一點差距」。黃揚明說，距離補選就剩不到25天，到底最後結果如何，就繼續看下去吧！