《台灣民意基金會》最新調查顯示，2024若藍綠白由侯友宜、賴清德、柯文哲3人競爭，支持度依序為38.7％、29％、17.8％。侯友宜以近4成支持度領先賴清德9.7個百分點，全國除台南以外，侯的民意支持都力壓綠白對手。媒體人韋安19日在臉書發文指出，經歷無數次槍戰的「勇者」擔當，提出團結台灣、超越現實政治的「智者」眼界，及未來可好好做事、發展台灣的「行者」和開創者，就是最新民意對侯友宜的3個認定。

「而從這項最新民意調查結果，可以看出台灣人對侯友宜的3個認定。」韋安強調，在30年警職生涯，和12年的市政經驗的累積之下，侯具有「行者、智者、勇者」3重特質。

一，在1126選舉中，侯完全以政績牌，以比2018更大的差距完勝對手，說明他是一個優秀、好好做事的「行者」和開創者。而他所提北台灣千萬人口，國際都市聚落有可行性的願景，則可以在未來大力建設、發展台灣。

二，在極度對立衝突的內部政治板塊，和外部複雜壓力和局勢之下，侯以「智者」的眼界，提出「團結台灣」、「團結向前」，超越現實政治的遠見，來面對和解決，台灣和平與生存的根本問題。

三，經歷過無數次槍戰的侯友宜，「捍衛國家、保護人民」，既是他的過去式，也毫無疑問，在未來他一樣有著同樣的「勇者」擔當。面臨所有未知的艱險，侯會捨生取義，為人民和國家的利益，勇敢地站在第一線。