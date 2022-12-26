比起上屆兩次連環大選的先盛後衰，國民黨這次想在2024重新贏回政權的機會應該更大，除了朝野形勢出現變化，藍營此次有兩名戰將的表現尤受矚目。其一是新北市長侯友宜以得票率62.42%大勝民進黨林佳龍，再創兩黨在新北市長選舉得票差距紀錄，也是這次九合一選舉全國得票最高者；另一是蔣萬安殺出三腳督迷陣，當選最年輕的台北市長，為藍營奪回2024大選最重要的戰略高地。

侯已被視為是1年後中央政權決戰的當紅「扛霸子」，蔣則是迅步登雲的政治明星，兩人無疑是當前國民黨不同世代領先群的「雙子星」。但妙的是，就是這樣的兩個能讓國民黨贏、最被民意看好的人，卻在黨內面臨同樣的質疑和困擾：因為他們都太不像國民黨，而且和國民黨太「保持距離」了！

蔣萬安因任用作家蔡詩萍為文化局長，因而遭到不少批評，加上他曾提出將「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」的主張，種種言行作風與用人爭議，使他被冠上「小馬英九」的稱號。在此之前，其實侯友宜被罵成是「藍皮綠骨」，早就司空見慣。這其間的矛盾荒謬，究竟是侯蔣有問題？還是國民黨有毛病？

這可從兩方面來釐清，首先，批他倆的主要是所謂「深藍」族群。基本上所謂「深」者，無論是深藍或深綠，概念上就是相對比較狂熱、執著、甚至更極端的一群人，更難聽一點叫基本教義派；在藍綠政治光譜兩端的這個族群，應該予以適切理解或安撫，但不會是民意的主流。隨著社會與世代變遷，除非出現特殊的衝擊，深藍或深綠的數量只會變少、不會變多。

其次，侯蔣兩人因此都往中間路線靠攏，在正常情況下，「中間」講求的是理性、務實與降低意識形態等特質，這個路線較能走得更遠、更長，而這又與侯蔣的個性、出身、特點有關。兩人都非雄辯滔滔、擅長表演的魅力型人物，但兩人相對地也塑造了「正派穩定」的形象。侯在這方面尤其明顯，他能夠避開在政治訴求、政黨理念表達上的「虛」，而能強調其基層勤奮、工作積極的「實」，所以能與多數政客的調性成功區隔，贏得民調高度肯定。

但務實的中間路線並不等於鄉愿、和稀泥，更不是兩面討好、不沾鍋，也不總是以一句「好好做事」就略過敏感問題；到了關鍵時刻，必須要明確論述、表達中心思想，尤其面臨大是大非的議題時，更要能展現勇氣與擔當，責無旁貸為所應為，扛起該負的擔子與責任。深藍人士認為侯過去只是單向接收了藍營的支持，卻未在關鍵時刻相對付出表態，其來有自，值得侯理解反思，更是蔣萬安必須惕勵注意的。

隨著新年新形勢的激盪，侯友宜的壓力與責任將愈形重大，國民黨提名總統候選人要不要公開初選、表態競爭，說清楚、講明白？或是直接徵召、甚至又陷入大亂鬥？虛實之間，智慧與魄力正考驗著局中人的決斷。