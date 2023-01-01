2024立委選舉將屆，國民黨可望3月啟動提名作業。有意參選新人已動作頻頻，北漂最美主持人李明璇評估參選新北市第7選區（板橋東區）立委，甫在新北市議員選舉中惜敗的黨青年部前主任蕭敬嚴備戰新北市第12選區（七星區）立委。（截自蕭敬嚴臉書）

2024立委選舉將屆，國民黨可望3月啟動提名作業。有意參選新人已動作頻頻，北漂最美主持人李明璇評估參選新北市第7選區（板橋東區）立委，甫在新北市議員選舉中惜敗的黨青年部前主任蕭敬嚴備戰新北市第12選區（七星區）立委。

而由台北轉戰桃園的國民黨前副秘書長羅智強，原擬參選桃園市第一選區（龜山蘆竹）立委，但在桃園市議長邱奕勝勸進，以及友好的無黨籍桃園市議員牛煦庭也有意爭取代表藍營選桃園第1選區立委下，應會改參選第6選區（八德大溪）。

現任直轄市議員中不少人也擬轉戰立委。台北市議員徐巧芯已宣布參與台北市第7選區（信義松山）立委黨內初選，挑戰現任資深立委費鴻泰。台中市議員黃健豪被勸進拿回台中市長盧秀燕過往經營的台中市第5選區（北北區）立委席次。

此外，立委林奕華轉任台北市副市長後，空出台北市立委第6選區（大安區）立委席次，黨籍市議員王欣儀、李柏毅、徐弘庭、鍾沛君都可能角逐，爭取提名情形還可能與台北市第8選區（文山中正）立委初選連動。

而台北市第1選區（士林北投）立委席次，現任市議員張斯綱，以及國民黨發言人黃子哲有意爭取提名參選。台北市第四選區（內湖南港）立委席次，甫高票回鍋的市議員李彥秀，青壯世代市議員游淑慧、李明賢都被點名。

至於台北市第五選區（中正萬華）立委，市議員郭昭巖、應曉薇與鍾小平也都展現企圖，但選區團結問題將是隱憂。

蕭敬嚴表示，自己住汐止，去年到在立委分區中同屬七星區的瑞芳經營，參選綠營優勢的新北市瑞平雙貢區市議員，雖沒有當選，但也讓他更熟悉整個七星區，地方也勸進、反映希望年輕人接手參選七星區立委，才讓他審慎評估。

蕭敬嚴說，自己長期獲國民黨栽培，身為黨年輕世代肩負的重任，就是要為黨開疆闢土，或把國民黨失去的選區拿回來，這也是黨內世代交替應展現的意義。

黃子哲則指出，他在台北市士林、北投區一直持續耕耘，如果氛圍、時機等條件俱足，當然不排除爭取國民黨提名參選第1選區（士林北投）或第二選區（士林大同）立委。

黃子哲說，國民黨要爭取重返執政，2024總統大選與立委選舉要趁2022勝選氣勢一舉拿下來；士北不是國民黨的優勢區，現任第1選區民進黨立委吳思瑤實力也不弱，國民黨在那要派強而有力，能將選票極大化的戰將。

曾評估參選去年新北市板橋區市議員的李明璇，對參選今年立委雖仍在評估中，但12月底在戰鬥藍感恩茶會上，已公開表示，希望在接下來的時間當中，她也可以有機會出來選舉、服務大家，企圖心不言可喻。

除主動有意角逐者外，去年爭取國民黨提名參選台北市松山信義區失利的黨青年團前總團長田方倫，雖表示會持續深耕台北市，不會主動爭取參選2024立委，但也鬆口說，若黨有需要要徵召他去堅困的士林大同區應戰，他也願意承擔。