立法院7日召開朝野黨團協商會議，繼續審查「112年度總預算案」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗在進行農委會預算審查前指出，去年農曆年主委陳吉仲曾拍胸脯保證不缺蛋，可是他跑遍各大賣場，就是「缺蛋」，質疑今年會不會重演「缺蛋」。對此，陳吉仲再次掛保證表示，當然不缺蛋。

陳吉仲指出，農曆年前雞蛋供應量充足，農委會也會適時調度，尤其食品加工廠已經陸續減產，因此他們所使用的雞蛋也可轉往市場；他說，委員也知道，因為季節性的需求，農委會就是調度蛋。委員可以到大型的通路超市，可以到傳統市場。

立委謝衣鳳則要求農委會，必須及早協助全國蛋農與肉雞養殖業者防範禽流感，避免雞肉與雞蛋價格波動過大，而陳吉仲也強調，寒流已經結束，溫度回升，農曆春節前，所有農漁畜產品供應量絕對無虞；至於價格部分，就只有雞蛋價格比之前同期偏高，主要是因為原物料上漲，造成飼料成本上漲。