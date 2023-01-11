國民黨黨主席朱立倫陪林明溱登記參選投2選區立委補選，展現團結氣勢。（楊靜茹攝）

朱立倫強調，立委馬文君、議長何勝豐、縣長許淑華、南投縣議員游顥等人陪林明溱登記參選，全黨上下一定團結爭取勝選。（楊靜茹攝）

林明溱希望盡一己之力，向中央爭取經費建設南投，讓南投縣更發展、更幸福。（楊靜茹攝）

國民黨黨主席朱立倫11日上午10時陪同南投縣前縣長林明溱，前往南投縣選委會登記參選南投縣第2選區立委席次補選，黨籍立委馬文君、議長何勝豐及縣長許淑華、南投縣議員游顥等人也出席，展現團結氣勢。林明溱說：「這一席對南投很重要，希望盡一己之力，向中央爭取經費建設南投，讓南投縣更發展、更幸福。」

林明溱出身基層，擔任集集鎮長踏入政途，將故鄉集集小鎮打造成全國最知名的景點，一直以擔任南投縣長為目標，不過集集鎮是全縣人口最少的鄉鎮，他一步一腳印轉戰南投縣議員、2任投2選區立委、2任南投縣長，為了國民黨勝選，再度披甲上陣，參選南投縣第2選區立委補選。

林明溱表示，他再度為了南投縣發展而努力，既高興又緊張，坦言有一點壓力，畢竟這一戰對國民黨很重要，過去他擔任2任立委期間，爭取209億元經費建設南投，如爭取竹山鎮南雲交流道、草屯鎮舊正交流道，並向交通部為全民爭取國道20公里免費，他若當選立委，希望盡一己之力，向中央爭取經費建設南投，讓南投縣更發展、更幸福。

朱立倫稱讚說，林明溱最了解南投縣，一定是南投縣民最好的選擇，他也對林明溱深具信心，全黨上下，及各縣市長，一定全力支持林明溱，期待3月4日這一天催出最多的選票，讓林明溱能夠高票當選。

媒體問朱立倫是否要參選總統？朱立倫強調，對國民黨而言，就是3月4日南投縣立委補選，一定團結爭取勝選，國民黨一定秉持走對的路、提對的人、提最強的人，全黨團結一致，就能夠團結贏得勝選。

許淑華表示，林明溱不管是擔任立委、南投縣長期間，民眾對他的評價都很高，尤其是這席次立委補選相當重要，希望南投縣過去建立的鐵三角能夠維持，相信林明溱對南投縣的嫻熟、清楚國會議事運作，雖然任期剩約1年，他一定很快能上手，跟縣府攜手合作建設南投，若順利拿下該席次立委，對2024年總統大選也是一大助力。