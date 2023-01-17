幾年前去南投霧社旅行，在山上看見一尊銅像。銅像的胸前，畫著泰雅族披掛衣的菱型紅色花紋，他的額頭和下巴，畫著賽德克巴萊電影裡的那種紋面。我走近要拍照，才見他的頭上、肩上沾黏了許多土黃色的東西，依照高度判斷，大約都是山上小鳥的排放物。

我原想，怎麼紀念莫那魯道的銅像也不好好照顧？再仔細一看，那面容竟然是蔣介石，前面還寫著「永懷領袖」。但它一點也不威權，如果不仔細看，還真看不出來。在原住民塗鴉之下，這銅像也實在太本土化、太有喜感了。我當場笑到不行，感覺連蔣介石銅像也在微笑。

後來每每聽到有人談起蔣介石銅像是威權象徵，我就忍不住想到霧社的那一尊。那個風吹雨打，日曬雨淋，還被不知道哪一個小朋友紋面塗鴉的銅像，早已失去威權，反而落地生根，變成小鳥棲息留宿的地方。

所以看到文化部為了打破威權象徵，居然要出錢，說如果有任何地方要拆掉銅像，每一尊可以補助10萬元，我就覺得滑稽。那銅像在霧社，和原住民的服飾很搭配，也和在地的小鳥相處得很好，你何必用這種威權／反威權的僵硬腦袋，去對戰每一個地方的銅像？為什麼不能幫霧社小鳥，留一個肩膀呢？

我並不贊同為任何人建銅像。一如法鼓山聖嚴師父遺訓嚴格交待的：誰也不許給他建銅像。任何偶像崇拜都只是一時的外物表象，真正的信念與追思，長存在人心。人心不存，任何物質終將成住壞空。看古今多少朝代的帝王將相遺跡，何曾永存？

銅像，也不會改變一個人的歷史地位。蔣介石帶領北伐，八年抗戰，打贏了反法西斯戰爭，乃至於聯合國創立於二戰未結束前，中華民國也是創立者。至於二戰後，美蘇兩大強權劃分冷戰邊界，蔣介石積極介入韓戰，讓中華民國成為島鏈的一環，保存台灣安全，影響至今。現在民進黨還在喊著他當年「反共抗俄」的口號。蔣介石在世界史、中國現代史的地位，沒有一個史學家可以忽略。

然而他也是一個殺了許多反對人士的法西斯主義者，共產黨人與自由主義者都有，歷史功過，恐怕蓋棺百年後都不一定能論定。至於白色恐怖，則是在世界冷戰的大局下，國共內戰的延伸。關了34年的老政治犯陳明忠就說過，他們認知到若非美國，台灣早已「解放」，作為想「換國旗」的紅色革命家，他們是烈士，不是冤魂。把白色恐怖受害者都洗白成無辜無知的文青，那實在是對歷史的誤解，對英烈的侮辱。

換一個角度看，中正紀念堂動不動，其實也無損於蔣介石。他的歷史評價，國外的研究比台灣都多，而無論國民黨還是民進黨，倒是應該好好利用蔣介石與中華民國在世界史的定位，重新論述從抗戰到內戰，從世界冷戰島鏈，到未來東亞的區域安全，讓台灣藉由中華民國與世界史連結，邀請國際學者來參與討論。如此不僅可以顯示中華民國的重要性，更能獲得國際的重視，而不是只做美國的小跟班。

其實蔣經國沒有銅像，他在民間的聲望，在人心的地位，遠超過任何一個政治人物。銅像又能改變什麼？回想起來，我倒覺得霧社那小鳥與銅像共存的胸襟，比那些滿腦子意識形態的小政客自在多了。

比較令人難過的是，民進黨的眼中只有死的銅像，卻沒有看到真正生活著的平民，在底層受苦的百姓，「不問蒼生問銅像」，這才是最大的問題。

抹去蔣介石的銅像，其實只是民進黨想利用權力，獨占歷史話語權，樹立新的綠色銅像而已。然而，銅像又如何？也不過是造一尊讓小鳥站立的肩膀而己。人心所在，才是敬意。

（作者為作家）