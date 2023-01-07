北市第3選區（中山、北松山）立委補選將於明日登場，國民黨候選人王鴻薇7日晚間於榮星花園舉行選前之夜，邀來許多藍營大咖站台，國民黨主席朱立倫致詞時說，王鴻薇是大家都認為最正確的選擇，是最有戰力的候選人，但大家任何一秒都不要鬆懈，明天要不斷催票到下午四點，一定要把票催出來，團結一致。

朱立倫說，明天是關鍵的日子、關鍵的時刻，大家支持的王鴻薇、最有正義感的王鴻薇、最有戰鬥力的王鴻薇、最了解市民需要的王鴻薇能不能夠當選，就靠大家關鍵的一票，而他對王鴻薇充滿了信心，因為王是最強、最棒、最好的候選人，會成為在立法院最棒、最能代表民意、最有戰力、最能夠揭弊興利的立委。

朱立倫表示，國民黨就是要走對的路，做對的事，更重要的是要提對的人，王鴻薇就是大家都認為最正確的選擇，他充滿信心，但也非常擔心，因為有很多朋友告訴他不能投票，但明天只有票票入匭，王鴻薇才能當選，最強的女戰神才能進到立法院，不能成功在家裡、失望在投票所，不能讓這個遺憾發生。

朱立倫呼籲，今天看到那麼多支持的朋友，拜託大家絕對不要鬆懈任何一秒，明天早上從八點開始，就要不斷、不斷地催票，直到下午四點，「我們一定要把票催出來」。

朱立倫強調，除了提對的人，更重要的是黨內團結一致，才能夠勝選，而團結一致就是要靠大家堅持到最後一秒鐘，把票投出來。