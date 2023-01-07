因應明(8)日舉行的台北市台北市第三選區（中山、北松山）立委補選投票，台北地檢署7日表示，8日當天將指派4名檢察官進駐轄區中山、松山2警分局，以即時因應可能發生的不法情事。另北檢加派5名主任檢察官、4名檢察官在地檢署待命。

台北市長當選人蔣萬安因在選舉前夕辭去立委職務，所遺下的台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，定於1月8日投票，共有蕭赫麟、民進黨吳怡農、國民黨王鴻薇3人參選。