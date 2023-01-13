高雄明誠二路一間燒肉店，日前傳出火警，所幸無人員受傷受困，但因為燒烤店發生火警意外時有所聞，用火安全和應變處理就顯得相當重要。高雄市政府消防局第五救災救護大隊於昨日舉辦「燒烤店業者講習暨防火座談會」，邀集轄區內業者講解火災可能發生原因，以及面對火災時，員工如何因應，避免擴大損失。

高雄市政府消防局第五救災救護大隊，於12日在第五大隊岡山分隊會議室，辦理「燒烤店業者講習暨防火座談會」，邀集轄內6間業者，針對業者執行餐飲工作過程的注意事項，提出說明及建議。

岡山分隊宣導教官黃建榮說明，燒烤店常見的排油煙管型式，分為上抽式排煙及下吸式排煙兩種。上抽式排煙的特性就是風管可分解拆洗易維護、集煙罩及相連伸縮管易清潔維護；而下吸式排煙的特性，桌底多配有可撓式軟管、排油煙管口處設金屬溫度感熱閘門、上層排油煙口易清潔、桌下層軟管多為重新更換。

會中透過多起火災案例分享，帶出燒烤店火災應變處理3步驟，首先就是人員疏散，接著關閉排油煙機、瓦斯開關、爐具電源，以及滅火及通報，宣導教官也提醒燒烤業者致災風險，桌台下方油垢蓄積灰塵滿佈、插座孔沾黏污垢不潔、天然氣管線與排煙管接觸、瓦斯未用金屬管、排油煙風管易燃材包覆、排油煙機總開關未標示員工不知悉等種種情形，都可能致災。

最後也建議燒烤店業者應審視店內危險致災因子，進行軟硬體改善策進作為，也讓員工要更熟悉，火災發生時該如何因應，避免災害擴大。