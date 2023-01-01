揮別2022，邁向2023，「台北最High新年城－2023跨年晚會」31日在台北市民廣場熱鬧登場，也是台北市長蔣萬安任內第一場跨年晚會，他在跨年前最後5分上台跟市民問好，並表示主角是台上表演者跟市民朋友，只有一句話，「幸福市民．偉大城市，台北2023新年快樂。」

據台北市觀傳局統計，「臺北最High新年城-2023跨年晚會」接近24時，現場已湧入約9.5萬人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估至少超過11萬人，而蔣萬安上台時先模仿藝人對著台下大喊「尖叫聲」。

蔣萬安表示，歡迎所有台北市民今天來參加最嗨台北新年城，今天的主角是台上表演者跟市民朋友，他只有一句話，幸福市民．偉大城市，台北2023新年快樂。

蔣萬安說，以前都在台下參加跨年，今年是第一次才台上跟市民一起倒數，心情其實很興奮也很緊張，很擔心不要錯過時間。 過程中蔣萬安也不斷查看手機，就怕錯過倒數時間。

蔣接著表示，新的一年最重要希望趕快揮別疫情，恢復正常生活，同時台北市接下來有各式活動，希望所有市民朋友以及國際友人來台北體驗台北的美，台北的好，讓台北真正站上國際的舞台。

蔣萬安也趁機宣傳2月5號即將舉辦台灣燈會，暌違23年又回到台北市舉辦，歡迎所有好朋友都來參加燈會，這次燈會是城市型燈會，從市府一直到忠孝復興都有精彩富有創意的作品，讓各位好朋友來欣賞。

而煙火施放時，蔣萬安也在台上跟市府同仁拿起手機自拍，煙火施放完後也與台下市民一起自拍，展現親民形象。

而蔣萬安在上台前也特別前往跨年晚會應變中心視察及慰問，蔣萬安向同仁表示，忙了這麼長的時間，大家堅守崗位、付出，讓跨年活動可以圓滿順利，最後一段時間，大家非常辛苦，要堅持到最後，市民朋友能愉快的參與，也希望市民朋友平安回家，再次謝謝各位同仁，「未來我們一起打拚、平安健康、心想事成」。