國泰金(2882)旗下國泰投顧指出，2022年全球金融市場面臨高通膨、央行貨幣政策及景氣放緩三大挑戰，這三項因素交互影響，其中任一因素若惡化程度高於市場預期皆將使金融市場承壓，而任一因素緩解則會使金融市場獲得提振，此總體環境將使金融市場維持高波動。

高通膨方面，通膨程度似已見頂，後續將持續下滑，主要由商品類通膨大幅下滑拉動，服務類通膨具黏滯性，但亦將緩步下降。

央行貨幣政策方面，2022年Fed激進升息使資金成本率勁揚至6％，年增率亦達到2％，創40年新高，估值修正壓力大增。後續央行視通膨情形調整貨幣政策，Fed降息時點可能為2023年底或2024年。歷史經驗顯示，美國2年債利率與Fed基準利率升降預期高度連動，當2年債利率達峰走降後，將引領美股走揚。

景氣方面，市場預期2023年美國經濟將放緩，就業情況亦將降溫，股市資金流向與製造業景氣相關性高，若景氣放緩亦將伴隨資金流出。目前市場已部分反映對放緩之預期。而觀察經濟驚奇指數，近期全球多國經濟數據多優於預期，實體經濟表現並未如預期般惡化。

國泰投顧建議投資人股、債平衡布局，採逢低分批或定期定額方式布局全球股、美股等成熟區域資產，以優質品牌型股票為首選，並適度增持防禦股如基建等題材。

2023上半年歐洲與美國景氣放緩程度較大，新興市場部分經濟體仍維持經濟正成長，且評價面較成熟股低估，看好亞太、印度。亞太企業獲利EPS近20年來趨勢穩步上揚，目前預估本益比已創金融海嘯以來新低，估值偏低可望修復。

債券方面，景氣放緩風險若升溫可能帶動資金流向投資等級債，其中以亞洲投資等級債相對看好，亞洲投資等級債過去表現正報酬機率高，且信評展望穩健。

長期投資策略方面，國泰投顧觀察，持有美股期間愈長勝率愈高，擇時交易可能錯失獲利良機。長期以來，科技及軟體服務業毛利率及預估淨利成長率高於其他產業，企業在軟體服務領域的支出金額預期亦將逐年提升。在通膨壓力下，具高毛利率穩定性及定價能力的類股如科技、通信服務及醫療保健等較具成長潛力，著眼長線者可分批逢低或定期定額布局。