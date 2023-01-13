周四美股主要指數收高，延續新年開局以來的漲勢，數據顯示去年12月美國消費者物價指數（CPI）下跌，讓投資人更加憧憬聯準會將再次放緩升息速度。微軟上漲1.2%，對標普500指數和那斯達克指數的提振最大。那斯達克指數連漲第5天，創下去年7月以來最長的紀錄。台積電ADR飆漲逾6%，帶動費城半導體指數漲逾1%。

投資人消化剛出爐的通膨報告，市場一度陷入震盪。根據這份報告，美國的租金仍然很高，勞動力市場仍然吃緊，而通膨仍然遠高於聯準會設定的2%目標。另一份報告則顯示美國上周初領失業給付人數下滑。

不過市場仍然普遍認為通膨放緩將給聯準會縮減升息幅度的理由。在數據發布後，交易員對聯準會2月升息25個基點的押注從77%飆升至91%。在連續4次升息75個基點後，聯準會在去年12月會議上縮小升息幅度至50個基點。

投資人在CPI報告發布前搶進受到重創的成長型股票，那斯達克指數本周以來上漲4.1%，周線漲幅料將居三大指數之冠。標普500指數和道瓊指數本周估將分別上漲約2.3%和1.7%。今年以來，標普500指數上漲3.7%。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周三在接受紐約時報訪問時表示，她傾向於在下次會議縮小升息幅度至25基點。周五投資人將解析排定由柯林斯與另外兩位聯準會高層發表的談話。

此外，市場將密切關注摩根大通、美國銀行、花旗集團和富國銀行等大型銀行周五發布季報，為美股財報季揭開序幕。達美航空也將公布上季業績。

由於為經濟放緩預先提列資金準備，美國大型銀行去年第四季獲利料將下滑。根據Refinitiv的IBES數據，標普500指數成分股上季整體獲利估將較前年同期衰退，為2020年以來首見。

★主要指數

道瓊指數漲216.96點或0.64%，收34,189.97點。

那斯達克指數漲69.43點或0.64%，收11,001.11點。

標普500指數漲13.56點或0.34%，收3,983.17點。

費城半導體指數漲34.29點或1.24%，收2,789.65點。 ★消息

美國勞工部公布，去年12月消費者物價指數（CPI）月減0.1%、年漲6.5%，較11月的月漲0.1%、年漲7.1%放緩，並符合市場預期。整體通膨為兩年半以來首次較上月下滑，而年增幅則為連續第6個月放緩，並創下2021年10月以來新低。排除食品和能源價格之核心CPI月漲0.3%、年漲5.7%，亦符合預期。核心CPI年通膨率創下2021年12月以來新低。其中，汽油價格月跌9.4%，燃油價格重挫16.6%，創下1990年2月以來最大跌幅，是整體通膨進一步回落的主要原因。此外，雖然商品通膨跌至2021年2月來新低，但服務通膨飆升至1982年9月來新高，其中，租金上漲了0.8%。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）承認物價放緩，但強調仍需要進一步收緊貨幣政策，俾使通膨回落至央行設定的目標。哈克表示，今年聯準會將再升息幾次，但一次調升75個基點的時期已經結束，他並表示單次升息幅度縮小至25個基點是合適之舉。

美國勞工部公布，上周（截至1月7日）初次請領失業給付人數減少1000人，為20.5萬人，少於市場預期的21.5萬人。截至去年12月31日止當周，持續請領失業金人數減少6.3萬人，為163.4萬人，亦少於市場預期的171萬人。

美國10年期公債殖利率跌12.9個基點，報3.427%。對利率敏感的2年期債息下跌10個基點，報4.109%。

美元指數尾盤跌0.87%，盤中一度跌近1.1%，報102.07，創下6月初以來新低。歐元漲0.89%，報1.0851美元，盤中一度漲1.02%，報1.0867美元，創下去年4月來新高。

紐約期油收漲1.26%，為每桶78.39美元，連漲第6日。布蘭特期油收漲1.64%，報每桶84.03美元。高盛表示，如果中國和其他亞洲地區全面重啟經濟，第三季布蘭特期油價格將上看每桶110美元。

美國各交易所成交量總計為121.4億股，過去20日均量為108.8億股。